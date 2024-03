Jerusalem Post | ' comandante Hamas Issa ucciso a Nuseirat'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il numero due delle Brigate Qassam, l'ala militare di, Marwan, è morto, secondo quanto scrive il, che cita "fonti di". Le fonti confermano le indiscrezioni circolate di recente, secondo cuisarebbe rimasto, sepolto in un tunnel sotterraneo colpito dalle forze israeliane a, nel centro della Striscia di Gaza. Per ora non c'è alcuna altra conferma che l'uccisione sia effettivamente avvenuta.