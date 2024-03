Jannik Sinner svetta nella ATP Race Primo posto solido | il vantaggio su Medvedev e Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha perso la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, cedendo al terzo set al cospetto dello spagnolo Carlos. Il vincitore degli Australian Open e del torneo ATP 500 di Rotterdam ha interrotto la propria striscia di diciannove successi consecutivi (sedici in stagione), ma resta saldamente al comando della ATP, ovvero la classifica che tiene in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione agonistica in corso. Il fuoriclasse altoatesino ha dunque accumulato 2.900 punti nei primi due mesi e mezzo del 2024: 2.000 punti con l’apoteosi nelSlam della stagione, 500 punti con il trionfo sul cemento olandese e 400 punti con la semifinale raggiunta in terra americana.conserva un margine abbastanza ...