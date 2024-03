Jannik Sinner è il tennista più ricco dell’anno | l’azzurro svetta nella classifica dei montepremi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)in testa alladei guadagni, stilata in maniera ufficiale dall’ATP (l’associazione internazionale dei tennisti professionisti). Idei vari tornei sono infatti pubblici ed è la stessa ATP a riportare i guadagni dei giocatori sulle rispettive schede tecniche, dove vengono elencati anche i dati anagrafici e i risultati nelle singole competizioni. Si tratta dunque di una graduatoria certificata e che tiene in considerazione esclusivamente gli introiti per meriti sportivi, mentre non sono inseriti gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti (questi non ufficiali).primeggia dopo due mesi e mezzo di stagione con 2,9 milioni di dollari statunitensi. Il fuoriclasse altoatesino se ne è assicurati 2,1 con il trionfo ...