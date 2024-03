Italrugby | dal Sei Nazioni dei record può nascere una nuova era

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 – Il 62024 si è concluso con una sorpresa (gradita per noi), una quasi conferma e tre delusioni più o meno grandi. Vediamo nell’ordine. A stupire è stata l’Italia capace di vincere due partite (con la Scozia in casa, con il Galles fuori) e di pareggiarne una (con la Francia fuori casa). Miglior perfomance in 24 anni di presenza nel Torneo. A convincere, sia pur un filo sotto le aspettative, sono stati gli irlandesi. Primi per il secondo anno di seguito, ma senza l’onore del Grande Slam, cosa che invece era loro riuscita nel 2023. Gli uomini con il trifoglio come simbolo sulla maglia si sono fatti beffare in quel di Twickenham da un drop all’ultimo secondo dell’apertura inglese Marcus Smith. Niente 5 su 5 e quindi trionfo storico rimandato (da quando il Torneo è passato da 5 a 6, ovvero dal 2000, nessuno è sinora ...