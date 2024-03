Italian Uppercut #189 -MWF Occasione d’Oro 2024 Report

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 17 marzo 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildell’ultimo Show della MWF,, andato in scena lo scorso 9 Marzo a Pero (MI) Da tempo la Milano Wrestling Federation sta avendo un trend positivo e radicamento sul territorio notevole, con gli Show ormai continuamente in Sold Out (anche questo, pur con la capienza ridotta per dei lavori al Palazzetto, ha raggiunto le 500 presenze, con persino persone in piedi in parterre pur di assistere allo show). Ad aprire lo Show come sempre Il Drago, ormai Ring announcer fisso della MWF, che ci introduce il primo Match della serata. Match #1 – BWR Heavyweight Title Scotty Rawk (c) Vs AB Knight w/Max Peach Primo match titolato della serata, con in palio per la prima volta in Italia il ...