Italia | uccide la moglie davanti alla figlia di cinque anni Un gesto agghiacciante

(Di domenica 17 marzo 2024) Un uomo ha ucciso con una coltellata ladurante una lite in casa a Roma. L’rme è scattato intorno alle 23:30 di sabato 16 marzo in via Livilla, al Quadraro. La vittima, una cittadina cinese di 37, è stata rinvenuta senza vita nell’appartamento. In casa c’era anche ladi 5. L’uomo, un connazionale di 36, che si era allontanato dall’abitazione, è stato trovato e arrestato poco dopo dpolizia in via dei Consoli. L'articolo proviene da The Social Post.

Il Nord Italia sotto la cappa dello smog è un insulto alla salute e uno sfregio alla vista. Basta un’occhiata alle tabelle del pm 10 per provocare lacrime amare: in Pianura Padana valori anche ... (quotidiano)

C’è una nuvola rossa che, in questi giorni, sta attraversando il cielo della Lombardia e della Pianura Padana. Non è visibile all’occhio nudo, ma le immagini animate fornite dall’Esa, European Space ... (dilei)

Oddio la destra sta occupando la Rai e anche il Pd non si sente molto bene. L'ultima richiesta di Maalox per i compagnucci arriva a seguito delle novità che riguardano Rai3, considerato il feudo ... (liberoquotidiano)

Roma, uccide la moglie dopo una lite al Quadraro: in casa c'era la figlia di 5 anni - Un uomo ha ucciso con una coltellata la moglie ieri sera durante una lite in casa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 23.30 in via Livilla al Quadraro. Sul posto la polizia.ilmessaggero

Roma, uccisa in casa davanti a figlia di 5 anni: arrestato il marito - Uccisa in casa davanti alla figlia di 5 anni. E' accaduto ieri sera, intorno alle 23.30, a Roma dove le Volanti sono intervenute per una lite in appartamento tra marito e moglie, in via Livilla al Qua ...adnkronos

Femminicidio in Salento: Aneta uccisa dal marito, ferita anche la vicina di casa che ha tentato di difenderla - Aneta è l'ennesima donna uccisa in Italia: le ultime notizie da Taurisano dove si è consumato un altro femminicidio. A uccidere Aneta suo marito al termine di una lite ...ultimenotizieflash