Italia-Scozia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Tutto pronto per, partita della quinta sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova(Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), dopo aver affrontato la Svezia nel primo match di giornata, torna sul ghiaccio per conquistare una vittoria e proseguire il torneo nel migliore dei modi. Le azzurre allenate da Violetta Caldart affrontando ora la compagine scozzese della skipper Rebecca Morrison e Jennifer Dodds, Sophie Sinclair e Sophie Jackson. La, che arriva invece dalle sfide contro Norvegia e Nuova Zelanda, vuole provare a mettere in difficoltà lene e di certo non ...