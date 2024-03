Italia | maratona Run Rome the Marathon a Roma 2

Roma , 17 mar – (Xinhua) – Persone corrono a Run Rome the Marathon a Roma , in Italia , il 17 marzo 2024. (Xin) Agenzia Xinhua (romadailynews)

15167 in maratona: è record di finisher in Italia alla Acea Run Rome The Marathon - Record di arrivati per un totale di 15.167 classificati, è il record di sempre in Italia per tutti gli sport. Altro record: con i crono di 2h06'24" per Asbel Rutto e 2h24'36 di Ivyne Lagat, Acea Run R

maratona di Roma è keniana, vincono Rutto col record e Lagat - Una maratona da record, in tutti i sensi. Sotto il cielo di Roma, la 29/a edizione della Acea Run Rome The Marathon è stata gara da primato per numero di partecipanti e di stranieri in corsa, ma

Curling: Mondiali femminili, l'Italia batte l'Estonia 8-4 - Nel centro urbano di Sydney, situato nella provincia canadese della Nuova Scozia, e' cominciata l'edizione 2024 dei Mondiali femminili di curling. L'Italia e' rappresentata dalla squadra composta da S