Italia-Egitto | siglate intese cooperazione per Piano Mattei

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – I colloqui bilaterali, oggi al Cairo, tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi “si sono concentrati sull’attuazione delin, in particolare sullanel settore della produzione agricola e della sicurezza alimentare”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni e al-Sisi “hanno concordato di stabilire un partenariato traednel contesto dei grandi progetti agricoli e di bonifica, finalizzati a stabilire una ‘model farm’, e a trasferire le più innovative tecnologiene nel settore per contribuire alla sicurezza alimentare della nazione”. A margine degli incontri bilaterali e in formato Ue è stata adottata una serie ...

"Presidente al-Sisi, cari colleghi, questo è un meeting storico per i rapporti tra Egitto e Unione Europea : sono orgogliosa del ruolo svolto dall'Italia nel raggiungimento di questo obiettivo. Il ... (gazzettadelsud)

Giorgia Meloni è atterrata a Il Cairo per il vertice Europa-Egitto, anche in prospettiva di un bilaterale per un accordo in relazione al Piano Mattei (ilgiornale)

Meloni al Cairo rivendica intese con Egitto, glissa su caso Regeni - Il Cairo, 17 mar. (askanews) – Le intese siglate oggi con l’Egitto, tanto quella europea quanto quelle Italiane, sono “preziose” e motivo di “orgoglio”, ma “non cambiano la nostra posizione” sul caso ...askanews

L’Italia fornisce all’Egitto il primo treno per crociera di lusso - Il progetto che porta il primo treno Italiano di lusso in Egitto, permetterà ad Arsenale di operare sulla rete ferroviaria nazionale egiziana dal 2026, con un treno di lusso completamente ...missionline

Meloni: 'Gli accordi con Egitto non cambiano la posizione su Regeni' - La giornata è di quelle "storiche", perché si firma un nuovo accordo con l'Egitto come quello con la Tunisia, che per l'Italia vuol dire prima di tutto porre un argine agli sbarchi di migranti ...ansa