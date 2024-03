Il numero tre di Hamas Marwan Issa potrebbe essere morto, sepolto in un tunnel sotterraneo nella Striscia - Marwan Issa, vicecomandante delle brigate di Hamas ai vertici dell'associazione, potrebbe essere rimasto ucciso nella Striscia ...notizie.virgilio

Israele-Hamas, Netanyahu: "Se fermiamo ora guerra significa che abbiamo perso" - E' il 24esimo attacco della Siria da parte di Israele dall'inizio dell'anno. Hamas: saliti a 31.645 i morti nella Striscia Nelle ultime 24 ore negli attacchi israeliani sono morti "92 martiri" e altre ...adnkronos

Netanyahu: “La guerra non si ferma, saremo a Rafah in poche settimane”. Hamas, morto il numero 2 delle Brigate Qassam: “Sepolto in un tunnel” - Il premier israeliano respinge le pressioni internazionali: “Lanciano false accuse e premono per elezioni anticipate”. A Doha prevista la ripresa dei negoziati su tregua e ostaggi. Mar Rosso: Usa abba ...quotidiano