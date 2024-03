Israele | ' dopo lanci dal Libano colpiti obiettivi Hezbollah'

(Di domenica 17 marzo 2024) L'aviazione israeliana la scorsa notte ha colpitodegliinin risposta aidi razzi oltre confine verso la città di Acri, in. Lo ha detto il portavoce militare, aggiungendo che è stato colpito anche "un posto di osservazione dinell'area di Kfar Kila".dal- ha proseguito la stessa fonte - sono stati rilevati anche verso le località di Ghajar e Monte Dov.

