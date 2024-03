Isola dei Famosi | la nuova regola non piace | subito polemiche

(Di domenica 17 marzo 2024)dei, lanona nessuno:sono partite le primeManca sempre meno all’inizio dellaedizione dell’dei. Quest’anno ci saranno tantissime novità. In primis a partire dalla conduzione. Ilary Blasi (per lei è previsto un nuovo ruolo in un altro programma) ha lasciato il posto a Vladimir Luxuria. Per l’ex politico si tratta di una promozione visto che, da opinionista, è passata direttamente a conduttrice. Una scelta firmata dal vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che non ha avuto alcun dubbio nell’affidarle il programma.deisulla ...

Simona Ventura, dalla lite con Mara Venier all'annuncio del matrimonio a Domenica In: «Io e Giovanni Terzi sposi in estate a Rimini» - Simona Ventura è stata la prima ospite di oggi di Domenica In. La conduttrice si è raccontata a Mara Venier alla quale ha parlato del suo prossimo matrimonio con Giovanni Terzi (con ...leggo

Vulcano erutta in Islanda nella penIsola Reykjanes, evacuazioni a Grindavik: il video dei fiumi di lava - La spettacolare eruzione è avvenuta intorno alle 20 locali (21 in Italia) della serata di sabato 16 marzo, con esplosioni di lapilli, fiumi e fontane di lava che hanno illuminato il cielo dell’Isola.notizie.virgilio

Simona Ventura piange a Domenica In: “Incidente Niccolò Cambiato la vita”/ “Concorrente all’Isola perché…” - Simona Ventura piange a Domenica In: "L'aggressione a mio figlio Niccolò mi ha cambiato la vita. "Ecco perché ho fatto la naufraga all'Isola dei famosi" ...ilsussidiario