Isabel Totti compie 8 anni | la festa esclusiva con trucchi | tacchi | passerelle e la sfilata con mamma Ilary

(Di domenica 17 marzo 2024) Compleanno speciale per la figlia più piccola diBlasi,che ha compiuto 8e ha festeggiato in grande stile con le amichette ma anche la sua famiglia, o perlomeno parte di questa., infatti, ha organizzato unaunica e indimenticabile per la sua bambina che...

Isabel Totti ha vinto una gara di pattinaggio : a fare il tifo per lei sugli spalti c'erano anche la sorella Chanel e Ilary Blasi . Madre e figlia si sono scattate una foto insieme, mostrando una ... (fanpage)

Ilary Blasi, per Isabel la festa di compleanno è total pink: la sfilata con il tutù in tulle - Un party «total pink» celebrato proprio come si deve: tema Bratz. L'ultima a farsi coccolare da mamma Ilary Blasi è Isabel Totti, la piccola di casa che il 10 marzo ha compiuto 8 anni. Molto amata ...ilmattino

Ilary Blasi, strepitosa festa di compleanno total pink per Isabel: la sfilata con il tutù in tulle - Un party «total pink» celebrato proprio come si deve: tema Bratz. L'ultima a farsi coccolare da mamma Ilary Blasi è Isabel Totti, la piccola di casa che il 10 marzo ha ...leggo

Ilary Blasi nelle scorse ore ha fatto il tifo per la figlia Isabel durante una gara di pattinaggio e poi […] - Ilary Blasi nelle scorse ore ha fatto il tifo per la figlia Isabel durante una gara di pattinaggio e poi ha festeggiato con lei la vittoria. I ...novella2000