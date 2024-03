Inzaghi alla caccia di Conte Con il Napoli un record da eguagliare

(Di domenica 17 marzo 2024) Simonerincorre Antonioneldi vittorie da allenatore dell’Inter. Nel 2020-2021 il salentino arrivò a quota 11, al piacentino ne manca una. Stasera c’è ila San Siro.– Simonepuòquesta sera a San Siro contro ilildi vittorie consecutive di Antonioda allenatore dell’Inter. Il salentino raggiunse quota 11 tra gennaio e febbraio nel 2020-2021, chiudendo definitivamente già la corsa allo Scudetto. Fu abbattuto il Milan con il risultato di 3-0 e iniziò così la fuga in testaclassifica. Il piacentino ha la possibilità di replicarlo, anche se il vantaggio di 16 punti è già piuttosto allettante per la seconda stella. Senza la ...

