Si completa il programma della ventinovesima giornata, dopo i cinque anticipi fra venerdì e ieri. Inter-Napoli è l’ultima partita del turno, nonché l’ultima prima dell’ennesima sosta per le ... (inter-news)

Inter, ultima di Zielinski da avversario: tutti i colpi 'pronti' e quelli al vaglio per l'estate - Piotr Zielinski e il Napoli, capitolo chiuso. O meglio, che si chiuderà a fine stagione. Piotr Zielinski e l`Inter, capitolo che si aprirà subito dopo. Per carità,.calciomercato

Flop Klaassen, addio Inter a giugno: sostituto già preso - Così come nessuno si aspettava un exploit da un profilo del genere, che già in patria, nell’ultimo biennio, aveva faticato parecchio dal punto di vista fisico. All’Inter, Klaassen non ha dato niente.interlive

Osimhen ci sarà contro l'Inter Alvino: "Allenamenti a singhiozzo, dubbio sciolto" - Carlo Alvino ha parlato dell'impiego di Victor Osimhen contro l'Inter, soffermandosi sugli ultimi allenamenti a singhiozzo del calciatore. Carlo Alvino, giornalista da sempre vicino alle vicende del ...areanapoli