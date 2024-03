Inter-Napoli | un cambio in difesa La probabile formazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) L’affronta alle 20.45 ildi Francesco Calzona e cerca l’undicesima vittoria consecutiva per avvicinarsi allo Scudetto. Ci sarà unin, lasecondo il Corriere dello Sport.– Simone Inzaghi pensa ad unin, che molto probabilmente verrà confermato rispetto alle idee della vigilia di. Yann Bisseck sostituirà l’appannato Benjamin Pavard, al centro anche Francesco Acerbi tornerà titolare. Due ballottaggi invece a centrocampo e in attacco: Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram sono in vantaggio su Davide Frattesi e Alexis Sanchez, soluzioni delle ultime ore. L’armeno ha giocato tutte le partite dal primo minuto in campionato, ...