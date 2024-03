Inter-Napoli | tifosi interisti danno spettacolo | accoglienza emozionante!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) L’è arrivata a San Siro dove alle 20.45 sfiderà ildi Calzona. Il pullman nerazzurro è stato letteralmente assediato dai tantissimiall’esterno dello stadio che hanno intonato cori a squarciagola: il segnale è forte e chiaro, non c’è eliminazione che tenga per il popoloista– L’di Simone Inzaghi è reduce dall’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid, ma il popoloista sembra aver superato tutta la delusione e l’amarezza a considerare dalla bolgia che ha accolto il pullman appena arrivato a San Siro, dove alle 20.45 la capolista affronterà il. Tantissimiradunati all’esterno del Meazza tra cori ed euforia: la delusione è stata tanta ma c’è ancora un ...