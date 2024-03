Inter-Napoli | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 17 marzo 2024)è una partita della ventinovesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:, diretta tv,sono state due protagoniste (in negativo) della tre giorni di coppe europee che ha mandato in archivio gli ottavi di finale. Entrambi impegnati in Champions League contro squadre spagnole, rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona, nerazzurri e azzurri si sono ritrovati fuori dalla competizione più prestigiosa. Lautaro – IlVeggente.it (Lapresse)Ma se alla squadra di Francesco Calzona serviva un miracolo per approdare ai quarti, e cioè andare a vincere in Catalogna dopo l’1-1 dell’andata, ha fatto decisamente più rumore il flop dell’, ...