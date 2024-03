Inter-Napoli | sciolto il dubbio Osimhen | la scelta di Calzona

(Di domenica 17 marzo 2024), sciolti gli ultimi dubbi di formazione:ha scelto cosa ne sarà didopo l’affaticamento rimediato in settimana Alla viglia diha dovuto fare i conti con l’affaticamento muscolare rimediato da. Il bomber nigeriano dopo la delusione Champions non si è allenato con continuità, avvertendo frequenti fastidi muscolari. Ovviamente gli allenamenti a singhiozzo in settimana hanno messo in fortela sua presenza dal primo minuto a San Siro, stadio nel qualenon ha ancora mai fatto gol. Inoltre fu proprio durante unchefu protagonista dello spaventoso scontro con Skriniar che gli ha ...

Dove vedere Inter-Napoli — Stasera Napoli impegnato a San Siro contro l’Inter per la 29esima giornata di Serie A. Il Napoli di mister Calzona è pronto a scendere in campo per il delicatissimo match ... (spazionapoli)

Stasera Inter-Napoli , posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Simone Inzaghi manderà in campo i titolarissimi. Due cambi rispetto a Madrid. I TITOLARISSIMI ? Verso Inter-Napoli , ... (inter-news)

Una relazione complicata. Come quelle tra giovani amanti nei primi anni di Facebook. Victor Osimhen e Milano, Victor Osimhen e San Siro . Due rette parallele che quasi mai si incontrano e quando lo... (ilmattino)

Lautaro vs Osimhen, bomber allo specchio: il gol come medicina - Lautaro Martinez e Victor Osimhen, uomini copertina del big match di San Siro in programma questa sera tra Inter e Napoli. Simboli, leader e soprattutto trascinatori a suon di gol, saranno ...gazzetta

Bagni non ha dubbi: "Stasera tifo Napoli! Su Osi e Lautaro..." - "Io tifo Napoli e allora direi subito Napoli, ma anche questa Inter ci sta facendo divertire, è una squadra gioiosa, come lo era il Napoli di Spalletti. Forse c’è una sola grande differenza". Così ...tuttonapoli

FOTO - Osimhen sarà in campo contro l'Inter L'indizio social della SSCNapoli - Il centravanti del Napoli è convocato per la sfida di stasera contro l'Inter, ma è in dubbio il suo impiego. A sciogliere le incertezze sulla sua partecipazione al match di San Siro potrebbe essere ...tuttonapoli