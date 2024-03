Inter-Napoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Ile isudi, match valido per la ventinovesima giornata di. Delusioni da lasciare alle spalle dopo le eliminazioni in Champions League per entrambe tra molti rimpianti, ma da una parte i nerazzurri sono comunque vicini a vincere lo scudetto, dall’altra i campioni in carica cercano di recuperare terreno per provare a credere ancora nel quarto-quinto posto. Chi vincerà al Meazza? Si parte alle ore 20.45 di domenica 17 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. SportFace.