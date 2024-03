Inter-Napoli | probabili formazioni | Osimhen | maledizione a San Siro tra zero gol e infortuni

(Di domenica 17 marzo 2024) Una relazione complicata. Come quelle tra giovani amanti nei primi anni di Facebook. Victore Milano, Victore San. Due rette parallele che quasi mai si incontrano e quando lo...

L'Inter frena in campionato dopo le fatiche, anche psicologiche, di Champions League e pareggia 1-1 col Napoli a San Siro. Darmian segna il vantaggio prima dell'intervallo, Meret fa miracoli e nel ... (quotidiano)

Juan Jesus ha pareggiato i conti per il Napoli contro l’Inter con una rete da vero opportunista su sviluppi di calcio d’angolo , un classico gol dell’ex . calcio NAPOLI – Il big match tra Inter e ... (napolipiu)

L’arbitro La Penna ha diretto Inter-Napoli in modo imbarazzante , con una gestione sbilanciata dei cartellini e l’incredibile silenzio dopo la denuncia di Juan Jesus per razzismo. CALCIO NAPOLI – La ... (napolipiu)

Il Napoli pareggia con l'Inter, De Laurentiis non si dà pace: il motivo - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si dà pace. Il Napoli pareggia 1-1 contro l'Inter. Un risultato che fa morale perché conquistato in trasferta contro la prima della classe, la ...areanapoli

Pari a San Siro: finisce 1-1 tra Inter e Napoli - Finisce 1-1 il posticipo serale del 29°turno di campionato tra Inter e Napoli. In gol Darmian nel primo tempo per i probabili futuri campioni d’Italia, poi, all’81’, il definitivo pari dell’ex Juan ...calcioatalanta

Inter-Napoli, Juan Jesus accusa Acerbi di razzismo: «Ha detto “Sei un negro”» - Scoppia un caso razzismo durante Inter-Napoli. Stavolta a accusare è Juan Jesus, difensore di colore del Napoli in campo da titolare quesya sera contro i nerazzurri a San Siro.ilmattino