Inter-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 17 marzo 2024), 16 marzo 2024 - Già in occasione della gara di inizio dicembre, quella che ad oggi segna ancora l'ultima sconfitta al Maradona in campionato del, l'impressione fu quella di aver assistito a un anticipo del passaggio di consegne che con ognità si consumerà a fine campionato: il ruolino di marcia successivo dell', oggi più che mai prima e con a referto una spaventosa striscia di 10 vittorie di fila, non ha fatto che confermare quelle impressioni. Insomma, la torta è squisita ma la ciliegina è scivolata via così come la lotteria dei rigori, che in Champions League ha premiato l'Atletico Madrid, facendo calare il sipario sull'avventura dei nerazzurri già agli ottavi e nonostante un discorso scudetto di fatto quasi già chiuso. Un copione che un anno fa, seppur a un altro livello della ...