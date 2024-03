Inter-Napoli | Pavard vince ballottaggio con Bisseck! Due ritorni dal 1?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)è la sfida che si giocherà questa sera a San Siro alle ore 20.45, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport, Inzaghi ha sceltodal 1?: di seguito la probabile formazione SCELTE FATTE –è la sfida che si giocherà questa sera a San Siro alle 20.45. Matteo Barzaghi fa il punto sulle scelte ormai quasi definitive di Simone Inzaghi: «Ci sarà un’atmosfera molto calda già dall’arrivo del pullman: i tifosi si stanno radunando per dare un segnale alla squadra di Inzaghi dopo l’eliminazione in Champions League. Per quanto riguarda l’undici titolare,ha vinto ilconmentre Acerbi torna titolare al centro della difesa»....