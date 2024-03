Inter – Napoli | passaggio di consegne

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 17 marzo 2024)si affronteranno al Meazza alle 20.45. Nel posticipo della domenica sera avverrà una sorta didi consegna. Di fatto l’, anche se non per l’aritmetica, è la vincitrice in pectore dello scudetto della stagione 23/24. Uno scudetto, quello della seconda stella, meritatissimo. I nerazzurri, come illo scorso anno, sono stati schiacciasassi. Con il Milan secondo alla distanza siderale di 16 punti e la Juve a 17, c’è poco da discutere. Stasera i nerazzurri, sorte condivisa con i partenopei, dovranno prendersi una rivincita sulla sorte avuta in Europa.sicuramente più scottata dopo i rigori di Madrid.deluso dopo la prova di Barcellona. Di questi temi parla il Corriere della Sera. Di seguito il resoconto del contenuto del ...