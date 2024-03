Inter-Napoli | Pardo impazzisce al gol di Darmian | tifosi azzurri furiosi con DAZN

(Di domenica 17 marzo 2024) Idelsi sono scagliati controe il commentatore Pierluigi, accusato di aver esultato in modo troppo entusiastico al gol didell’. CALCIO– Il big match traè stato caratterizzato da un’accesa polemica social da parte deiper l’esultanza troppo entusiastica del commentatore diPierluigidopo il gol del vantaggio nerazzurro siglato da. L’urlo difa infuriare idelNel primo tempo di, i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a una rete ...

È in corso Inter-Napoli , ventinovesima giornata di Serie A 2023-2024. La società nerazzurra ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti . spettatori SAN Siro – Sono 71.551 gli spettatori allo ... (inter-news)

Inter-Napoli 1-0 (Darmian 44’): nerazzurri avanti - 44' - Inter in vantaggio. Cross tagliato dalla sinistra di Bastoni per Darmian che all'altezza del dischetto incrocia il mancino, infilando Meret. 42' - Grande azione del Napoli! Bellissima parabola ...tuttonapoli

Palmeri: "L'Inter anche senza brillare comanda sul Napoli per 5 occasioni a 1" - Il commento del giornalista Tancredi Palmeri sulla prestazione dell'Inter contro il Napoli allo stadio Meazza di San Siro. L'Inter vince sul Napoli per uno a zero a San Siro Tancredi Palmeri, ...areanapoli

Inter fuori dalla Champions: la reazione dei tifosi a San Siro | VIDEO CM.IT - Big match a San Siro tra la capolista Inter e i campioni uscenti del Napoli: l’accoglienza dei tifosi nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions League L‘Inter vuole cancellare l’amara notte di ...calciomercato