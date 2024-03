Inter-Napoli | Pardo impazzisce al gol di Darmian Tifosi azzurri furiosi con DAZN

(Di domenica 17 marzo 2024) Idelsi sono scagliati controe il commentatore Pierluigi, accusato di aver esultato in modo troppo entusiastico al gol didell’. CALCIO– Il big match traè stato caratterizzato da un’accesa polemica social da parte deiper l’esultanza troppo entusiastica del commentatore diPierluigidopo il gol del vantaggio nerazzurro siglato da. L’urlo difa infuriare idelNel primo tempo di, i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a una rete ...

Juan Jesus furioso con Acerbi va dall'arbitro: "Mi ha chiamato negro" - Juan Jesus si rivolge al direttore di gara di Inter-Napoli per denunciare le parole di Francesco Acerbi, difensore dei nerazzurri. Scontro verbale tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il difensore ...areanapoli

Inter-Napoli 1-0: i nerazzurri la sbloccano con Darmian, inizia la ripresa - Inzaghi sostituisce Pavard con Bisseck, complice l'ammonizione nel primo tempo del francese. Finisce il primo tempo, l'Inter avanti 1-0 sul Napoli grazie al gol di Darmian al 43'. L'Inter sblocca la ...leggo

Inter, il big di Inzaghi semina il caos: “Adesso basta” - Inter, sta per volgere al termine la prima mezz’ora di gioco della sfida contro il Napoli. Il verdetto non si è fatto attendere Pur creando i presupposti per andare in segno in diverse circostanze, ...calciomercato