Inter-Napoli | Osimhen sì o no? Il dubbio di formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024), stasera alle 20.45, vedràa disposizione. Ma non è affatto scontato che l’attaccante nigeriano possa essere in campo, visto il problema fisico accusato venerdì. Tuttosport dà la. CE LA FA? – Venerdì, a due giorni da, Victorha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale della partita di Champions League persa contro il Barcellona. Un allarme che si è acceso per Francesco Calzona, che rischia di non poter avere il suo miglior giocatore per la partita di stasera. Ieriè finito nell’elenco dei convocati, ma è l’unica indicazione arrivata da Castel Volturno. Tuttosport lo mette titolare, ma senza nemmeno escludere che alla fine vada addirittura in ...