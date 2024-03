Inter-Napoli | no al turnover! Inzaghi ne rilancia due dall’inizio ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024) Stasera, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Simonemanderà in campo i titolarissimi. Due cambi rispetto a Madrid. I TITOLARISSIMI ? Verso, partita valida per la ventinovesima giornata di campionato. Dopo l’eliminazione in Champions League, l’obiettivo dell’sarà quello di ipotecare una volta per tutte la vittoria dello scudetto. Mancano cinque partite. La prima da portare a casa è oggi: stasera a San Siro ci sarà ilcampione uscente. Simone, come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset XXL, non faràma ripartirà dai titolarissimi. Solo due cambi rispetto alla trasferta di Madrid contro l’Atletico: Acerbi per de Vrij e Darmian al posto di Dumfries. La ...