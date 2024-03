Inter-Napoli | le ufficiali | non gioca Osimhen | al suo posto Raspadori

(Di domenica 17 marzo 2024) Alle 20:45 a San Siro inizierà la sfida di campionato tra l’e il. I nerazzurri, in vetta alla classifica della Serie A, cercheranno di allungare ulteriormente il loro vantaggio. Gli azzurri cercando riscatto e la possibilità di lottare almeno per il quintoe la zona Europa. Le formazioni(4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 Traoré; 20 Politano, 81, 77 Kvaratskhelia. A disposizione: 14 Contini, 95 Gollini, 3 Natan, 6 Mario Rui, 9, 18 Simeone, 20 Zielinski, 24 Cajuste, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 30 Mazzocchi, 32 Dendoncker, 55 Ostigard. Allenatore: Francesco Calzona.(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 ...

