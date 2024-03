Inter-Napoli | la “maledizione” targata Callejon | i numeri sono impietosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 17 marzo 2024) Ildi Francesco Calzona torna in campo contro l’per riuscire a rimettere in ordine una stagione maledetta: i nerazzurri“insuperabili”. La squadra di Simone Inzaghi ha perso solo una partita in Serie A fino a questo momento, contro il Sassuolo, proprio tra le mura amiche del “Meazza” e si sta avviando verso la vittoria del 20° Scudetto della sua storia, proprio strappandolo dalle mani del. Gli azzurri, dopo lo straordinario campionato dell’anno scorso, hanno perso lucidità in questa stagione e non riescono a ritrovare la retta via per sperare in grande. Una vittoria contro l’darebbe lo slancio giusto per riuscire a tornare a sognare il quarto o il quinto posto, valido per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma considerando la forma fisica e ...