Inter Napoli | Juan Jesus | «Acerbi? Si è scusato | ha capito»

(Di domenica 17 marzo 2024), difensore del, ha parlato dopo la sfida pareggiata con un suo gol per 1-1 contro l’, difensore del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 di San Siro. Ecco le sue parole sull’accaduto di, protagonista di una frase razzista nei suoi confronti.– «Quello che succede in campo rimane in campo, è andato oltre con le parole ma si è. Siamo andati avanti e quando l’arbitro fischia la partita finisce. Dentro il campo ci sta dire di tutto, lui hache è andato oltre e va bene così. Spero che non accada più, perché è un ragazzo intelligente»