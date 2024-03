Inter-Napoli | Juan Jesus accusa Acerbi | “Mi ha detto ne**o” A fine partita | “Poi mi ha chiesto scusa”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024)Francescoall’arbitro La Penna durante. Secondo quanto riferito dal difensore azzurro al fischietto romano, il difensore nerazzurro avrebbe“Sei un neg*o” al rivale. Un fatto che, qualora fosse confermato, sarebbe gravissimo, anche perché andrebbe a capitare nella settimana che coincide con la campagna “Keep out racism” della Lega Serie A. L’dinei confronti diin campo è chiara come si legge dal labiale del difensore brasiliano a colloquio con l’arbitro, mentre le immagini non testimoniano il momento del possibile insulto razzista. A, autore ...