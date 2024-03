Inter-Napoli | infortunio Osimhen | Calzona ha preso una decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 17 marzo 2024) Misterha valutato le condizioni fisiche di Victor: di seguito ladefinitiva sull’attaccante. Oggi è il giorno di, sfida valevole per la 29esima giornata di campionato. A San Siro gli uomini disono chiamati a dare una risposta dopo la scottante eliminazione dalla Champions League per opera del Barcellona di Xavi. D’altro canto anche i nerazzurri dell’nutrono in loro stessi il desiderio di riscatto dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid. Per quanto riguarda il Ranking UEFA, in questo momento l’Italia sarebbe idonea, con un punteggio ideale, nell’aggiudicarsi un posto in più per la prossima Champions League. A tal proposito, con un Bologna che cavalca l’onda dell’entusiasmo, la vera lotta per la ...