Inter-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni ufficiali della partita

Il doppio ex Questa settimana il Napoli è impegnato in un match di elevata difficoltà, affronta l’Inter che, nonostante l’amarezza dell’eliminazione dalla Champions, resta sempre un avversario ... (terzotemponapoli)

Dopo la cocente eliminazione in champions, le due formazioni si Sfidano a San Siro nel posticipo del 29° turno. Le scelte di Calzona Calzona recupera Osimhen ma non dall’inizio, panchina per ... (teleclubitalia)