Inter – Napoli 1-1 | pareggio degli azzurri con Juan Jesus LIVE

(Di domenica 17 marzo 2024)chiude la ventinovesima giornata, glisono alla ricerca di punti per la corsa ai piazzamenti Champions mentre i padroni di casa di Inzaghi vogliono avvicinarsi ancor più al tricolore. 88? Finale tesissimo, ci sono contrasti dovunque e proteste continue. Tutto ancora aperto 85? Ilora spinge e ci crede di poter fare il colpaccio in questo finale a San Siro 83?delcon colpo di testa didopo una spizzata da corner.meritato per quello visto nella ripresa! 81? Colpo di testa in anticipo di Simeone su Frattesi ma Sommer para facile 78? Anguissa si coordina malissimo su una palla vagante al limite dell’area che poteva essere pericolosa 74? Nerche ...

Inter-Napoli 1-1 (Darmian 44’, Juan Jesus 82’): la pareggia Juan Jesus! - 82' - GOL GOL GOL GOL GOL! PAREGGIA IL Napoli! Corner di Politano, Bastoni devia e Juan Jesus se la ritrova addosso. Primo gol da calcio d'angolo per il Napoli in questa Serie A.tuttonapoli

IL DATO - Inter-Napoli, secondo assist di fila in Serie A per Alessandro Bastoni - Come riportato da OPTA dopo l'assist di Bastoni per Darmian nella rete dell'Inter contro il Napoli: "4 - Alessandro Bastoni, che ha fornito per la prima volta un assist in due gare di fila in Serie A, ...napolimagazine

Inter-Napoli, ancora sopra i…" - A partire dalla stagione 2018/19, l'Inter ha vinto sette delle 11 sfide disputate contro il Napoli in Serie A, mantenendo cinque volte la porta inviolata nel… Leggi ...informazione