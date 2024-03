Inter-Napoli 1-1 LIVE | pareggia l’ex Juan Jesus

(Di domenica 17 marzo 2024) A San Siro, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Inter-Napoli 1-1 (Darmian 44’, Juan Jesus 82’): la pareggia Juan Jesus! - 82' - GOL GOL GOL GOL GOL! PAREGGIA IL Napoli! Corner di Politano, Bastoni devia e Juan Jesus se la ritrova addosso. Primo gol da calcio d'angolo per il Napoli in questa Serie A.tuttonapoli

IL DATO - Inter-Napoli, secondo assist di fila in Serie A per Alessandro Bastoni - Come riportato da OPTA dopo l'assist di Bastoni per Darmian nella rete dell'Inter contro il Napoli: "4 - Alessandro Bastoni, che ha fornito per la prima volta un assist in due gare di fila in Serie A, ...napolimagazine

Inter-Napoli, ancora sopra i…" - A partire dalla stagione 2018/19, l'Inter ha vinto sette delle 11 sfide disputate contro il Napoli in Serie A, mantenendo cinque volte la porta inviolata nel… Leggi ...informazione