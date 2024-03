Inter-Napoli 1-1 | gol di Darmian e Juan Jesus

Francesco Calzona , tecnico del Napoli , analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro l'Inter: "Non solo l'orgoglio,... (calciomercato)

Calzona: “Non c’è tempo per la fase offensiva, in 24 giorni solo 7 allenamenti tattici” - L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa dopo Inter-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it: “Risolvere tutti i problemi in poco tempo ci vuole un mago, ...iamnaples

Juan Jesus offeso, poi Acerbi si scusa: il labiale del brasiliano all'Interista - Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è stato il vero protagonista, a sorpresa, della partita degli azzurri contro l'Inter. Juan Jesus è stato il grande protagonista di Inter-Napoli. Il difensore è ...areanapoli

PRESS CONFERENCE - Napoli, Calzona: "Giochiamo tanto e ci alleniamo poco, ci vuole tempo per sistemare tutto" - MILANO - Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pari contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Per risolvere tut ...napolimagazine