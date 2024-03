Inter-Napoli 1-0 LIVE | gol Darmian su assist Bastoni!

Juan Jesus furioso con Acerbi va dall'arbitro: "Mi ha chiamato negro" - Juan Jesus si rivolge al direttore di gara di Inter-Napoli per denunciare le parole di Francesco Acerbi, difensore dei nerazzurri. Scontro verbale tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il difensore ...areanapoli

Inter-Napoli 1-0: i nerazzurri la sbloccano con Darmian, inizia la ripresa - Inzaghi sostituisce Pavard con Bisseck, complice l'ammonizione nel primo tempo del francese. Finisce il primo tempo, l'Inter avanti 1-0 sul Napoli grazie al gol di Darmian al 43'. L'Inter sblocca la ...leggo

Inter, il big di Inzaghi semina il caos: “Adesso basta” - Inter, sta per volgere al termine la prima mezz’ora di gioco della sfida contro il Napoli. Il verdetto non si è fatto attendere Pur creando i presupposti per andare in segno in diverse circostanze, ...calciomercato