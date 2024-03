Inter-Napoli 0-0 LIVE | Meret salva su Lautaro

(Di domenica 17 marzo 2024) A San Siro, il match valido per la 30esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Inter-Napoli , due ballottaggi per Calzona in attesa delle formazioni ufficiali: le ultime in vista del posticipo di giornata in Serie A È fissato alle ore 20:45 il calcio d’inizio di Inter-Napoli , ... (spazionapoli)

Napoli non si dimentica, questo è certo. Negli ultimi giorni, un ex azzurro è stato avvistato in città e stasera a San Siro . Il Napoli questa sera è impegnato nel big match di giornata. Gli azzurri, ... (spazionapoli)

Serie A, si chiude la domenica con Inter-Napoli: le formazioni ufficiali - Serie A, la domenica di serie A si chiude con il big match del Meazza tra la formazione di Inzaghi... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia del 1974 nel ...lazionews24

Inter, il big di Inzaghi semina il caos: “Adesso basta” - Inter, sta per volgere al termine la prima mezz’ora di gioco della sfida contro il Napoli. Il verdetto non si è fatto attendere Pur creando i presupposti per andare in segno in diverse circostanze, ...calciomercato

Live-Inter-Napoli: ogni partita per gli azzurri è una finale (0-0) - Live-Inter-Napoli: La squadra di Calzona affronta la capolista e punta all’Europa 21' e 26' lanci lunghi dell’Inter a cercare Thuram, pescato in fuorigioco 12' Ancora Inter: azione corale, Meret ci me ...100x100napoli