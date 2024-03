Inter | Marotta | “Campionato lo vince squadra più forte | Champions non sempre Con vecchio regolamento passavamo noi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) “Quando si è un grande club bisogna convivere con critiche feroci, allo stesso tempo abbiamo grande consapevolezza di un cammino che ci vede portare avanti una stagione bellissima. Illolapiùin assoluto con 38 tappe, le competizioni europee non le vinconole squadre più forti, c’è componente sorteggio e infortuni. Basti pensare che con ilsaremmo passati noi… Tutto va catalogato con grande ottimismo e far sì che sia tesoro per il futuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato per la parte sportiva dell’, Giuseppe, a Dazn prima della sfida contro il Napoli: “Quando si parla diin tutte le sue componenti bisogna anche gestire questi momenti. ...