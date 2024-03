Inter-Juventus Women 3-3 | Sfida intensissima! Finisce in pareggio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)è l’incontro valido per la prima giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. LIVE:3-3 90+6? TERMINA QUI IL MATCH! 90’+6? Ammonizione per Lorenzi: fermata Magull in contropiede. 90’+3?all’arrembaggio alla ricerca forsennata del gol della vittoria: l’mantiene alta la concentrazione e sfrutta le ripartenze per provare il contraccolpo. 90? Ampio recupero: l’arbitro assegna sei minuti 89? Lo staff nerazzurro deve entrare sul terreno di gioca: Durante è rimasta a terra dopo uno ...