Inter-Juventus Women 3-3 | il tabellino della partita della 1ª giornata della poule scudetto di Serie A Femminile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024), gara valevole per la primadi, è da poco terminata sul risultato di 3-3. Le nerazzurre prima si fanno rimontare e poi rimontano a loro volta RIMONTA –, match valevole per la prima, è terminato sul risultato di 3-3. Le nerazzurre prima vanno in vantaggio con Simonetti, poi si vedono raggiungere da Girelli. Ad inizio ripresa ...