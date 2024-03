Inter-Juventus Women 1-1 | tutti a riposo Termina il primo tempo!

(Di domenica 17 marzo 2024)è l’incontro valido per la prima giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. LIVE:1-1 45? Niente recupero!IL38? GOL DELLA! Questa voglia Girelli non sbaglia dal dischetto e porta le bianconere sull’1-1 38? ANCORA UN ALTRO RIGORE PER LA: Milinkovic tiene troppo largo il braccio e devia con la mano il cross di Beerensteyn. 37? Beerensteyn semina scompiglio nella metà campo nerazzurra: un altro legno colpito che grazia ...

