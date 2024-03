Inter-Juventus Women 1-1 | le pagelle | Durante resta preziosa 8 | Tomter nì 6-!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 17 marzo 2024)termina 3-3 e la squadra di Rita Guarino conquista un punto che alza il morale in quest’inizio di poule scudetto di Serie A Femminile. Si distingue, tornata da un lungo stop. Con lei anche Cambiaghi e Csiszar. Di seguito ledi8 – Ritorno alle origini fra i pali. Dopo un lunghissimo periodo di stop causato da un’infortunio il portiere nerazzurro torna dando l’impressione di non essersene mai andata veramente. Subisce tre gol macetta la traiettoria di un rigore e si fa trovare magistralmente reattiva. Suo il merito di aver lasciato sempre aperta la sfida con parate preziosissime e non poco ...