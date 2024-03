Inter-Juventus Women 1-0 | altro rigore | questa voglia sbaglia Girelli!

(Di domenica 17 marzo 2024)è l’incontro valido per la prima giornata della seconda fase di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. LIVE:1-0 34?SALVA!partedal dischetto e colpisce il palo alla destra di Durante, che aveva intuito la traiettoria. 33? CALCIO DIPER LA! Bowenviene con una scivolata in ritardo su Beerensteyn. 29? Durante deve distendersi: il tiro di Caruso dalla lunga distanza la impegna ma il portiere nerazzurro riesce ad opporsi. 23? Thomas ...

Femminile, Inter-Juventus formazioni ufficiali: conferma per Serturini - Match d'esordio della Poule Scudetto: le nerazzurre di Rita Guarino ospitano le bianconere di Giuseppe Zappella ...fcinter1908

