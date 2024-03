Inter | Bastoni | 'Momento brutto | non meritavamo di uscire dalla Champions così'

“La delusione è tanta, ma oggi più che mai è un onore far parte di questa squadra. Sapremo reagire come una famiglia. Abbiamo un lavoro da terminare! Sempre e solo forza Inter ”. Queste le parole di ... (sportface)

Inter-Napoli 1-0 (Darmian 44’): comincia la ripresa - Finisce il primo tempo. 45' - Ci sarà un minuto di recupero. 44' - Inter in vantaggio. Cross tagliato dalla sinistra di Bastoni per Darmian che all'altezza del dischetto incrocia il mancino, infilando ...tuttonapoli

Bastoni: “Momento no, Inter non meritava eliminazione. Ma mentalmente ci siamo” - Le parole del difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, a DAZN alla fine del primo tempo della gara tra Inter e Napoli ...fcinter1908

Bastoni carica l'Inter al 45': "Non meritavamo di uscire con l'Atletico e lo stiamo dimostrando" - Le parole del difensore dell'Inter, autore dell'assist per il gol di Darmian che, per adesso, sta decidendo la partita contro il Napoli. Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale ...areanapoli