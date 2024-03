Infortunio Pellegrini | Rodia | «Ha subito un trauma importante»

(Di domenica 17 marzo 2024) Lucaè uscito tra primo e secondo tempo della sfida contro il Frosinone per, l’esterno hauna distorsione alla caviglia Lucaè uscito tra primo e secondo tempo della sfida contro il Frosinone per, l’esterno hauna distorsione alla caviglia. Le sue condizioni spiegate dal dottorai canali ufficiali del club biancoceleste:– «ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, haunmolto, ma il fatto di averlo preservato nel secondo tempo sicuramente ci aiuterà».

