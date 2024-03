Infortunio Osimhen | a rischio la convocazione con la Nigeria

La stagione in casa Napoli è sempre più negativa e continuano a circolare voci sullo spogliatoio guidato da Calzona. La squadra si prepara per il big match contro l’Inter e dall’infermeria non ... (calcioweb.eu)

Dal Report della SSC Napoli si legge di un piccolo infortunio per Osimhen , dopo il match col Barcellona L'articolo Report SSC Napoli in vista dell’Inter : piccolo infortunio per Osimhen proviene da ... (forzazzurri)

Inter-Napoli: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - In porta Sommer. Ai box Arnautovic, Cuadrado e Sensi, da valutare la convocazione in extremis di Carlos Augusto in recupero da un Infortunio muscolare. Nei partenopei in attacco c'è il dubbio sulla ...fantacalcio

Infortunio Osimhen, ora anche la Nigeria è a rischio: può saltare la chiamata - Andrà verificata anche la partecipazione di Victor Osimhen alla spedizione della nazionale nigeriana, impegnata a Marrakech nelle amichevoli con Ghana (venerdì) e Mali (26 marzo). Questo è quanto ...tuttonapoli

REPUBBLICA - Inter-Napoli, idea Ngonge centravanti in caso di forfait di Victor Osimhen - Secondo La Repubblica, in caso di forfait per Infortunio di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per la sfida contro l'Inter, il maggiore indiziato per prendere il suo posto dovrebbe essere Giacomo ...napolimagazine