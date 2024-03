Infortunio Kane | problemi alla caviglia per l’attaccante

(Di domenica 17 marzo 2024)Harry, il Bayern Monaco conferma il problemasinistra delinglese Tegola in casa Bayern Monaco: Harrysi ferma peringlese ha avuto deisinistra, confermato dallo staff medico dei bavaresi e riportato da Fabrizio Romano. Al momentoha raggiunto il ritiro della nazionale inglese, dove i medici stanno valutando le sue condizioni, in comunicazione continua con il club.

Sito inglese: Harry Kane ha battuto l’ennesimo record sabato nella grande vittoria del Bayern Monaco sul Darmstadt in Bundesliga, ma l’ex attaccante del Tottenham è stato espulso a causa di uno ... (justcalcio)

Bundesliga, il Bayern ne fa 5 al Darmstadt: Kane stabilisce il record dei 31 gol ma poi s'infortuna - I bavaresi si riportano momentaneamente a -7 dal Leverkusen, trascinati da Musiala (doppietta e un assist) e dall'inglese che, prima di uscire per una ...repubblica

Bayern, messaggio all'Arsenal: altri 5 gol, ma si fa male Kane - Il Bayern Monaco manda un messaggio all`Arsenal, prossimo avversario ai quarti di finale in Champions League. Dopo il 3-0 alla Lazio e l`8-1 al Mainz, i campioni.calciomercato

Bayern, 5-2 al Darmstadt: Musiala incanta, record e Infortunio per Kane | OneFootball - Per l’attaccante inglese si tratta della 31esima rete in questa Bundesliga ed è una rete storica. Nessun giocatore nel suo anno d’esordio nel massimo campionato tedesco è riuscito a segnare quanto ...onefootball