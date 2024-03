Indian Wells | Sinner sconfitto da Alcaraz in tre set | lo spagnolo rimane numero 2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 marzo 2024 – Prima sconfitta stagionale per Jannikche si arrendere a Carlosnella semifinale di. Il tennista italiano fallisce così il primo tentativo di conquista del secondo posto del ranking ATP, con l’avversario che raggiunge l’ultimo atto del torneo americano e difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.si è imposto in tre set sul ventiduenne di San Candido, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di gioco. Il match in realtà è stato sospeso per oltre tre ore a causa della pioggia, con il gioco che si è fermato dopo appena 3 game per il maltempo che si è abbattuto su. Passata la perturbazione e asciugato il campo, l'incontro è ricominciato conche è riuscito a ...